Мантуров: истребитель Су-57 в ходе СВО поражает как воздушные, так и наземные цели
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 в ходе спецоперации на Украине выполняет задачи по поражению воздушных и наземных целей. Об этом заявил вице-премьер и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу».
«Все же корректнее будет, если эффективность боевого применения наших самолетов оценит основной заказчик техники - Минобороны России. Могу только сказать, что Су-57 в ходе спецоперации решает многоплановые задачи», - заявил Мантуров.
Министр отметил, что успешное применение передовых авиационных комплексов в боевых действиях способствует росту заинтересованности в них на международном рынке.
Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Су-57 показал себя блестяще в ходе проведения специальной военной операции.
А гендиректор «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь отметил, что истребитель показывает себя в СВО с наилучшей стороны.