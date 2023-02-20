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Мантуров: истребитель Су-57 в ходе СВО поражает как воздушные, так и наземные цели

Сергей Лебедев
09:38 20.02.2023
Вице-премьер отметил, что спецоперация сильно повысила интерес других стран к российскому вооружению.
Мантуров: истребитель Су-57 в ходе СВО поражает как воздушные, так и наземные цели
© Фото: Минобороны России
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Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 в ходе спецоперации на Украине выполняет задачи по поражению воздушных и наземных целей. Об этом заявил вице-премьер и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу».

«Все же корректнее будет, если эффективность боевого применения наших самолетов оценит основной заказчик техники - Минобороны России. Могу только сказать, что Су-57 в ходе спецоперации решает многоплановые задачи», - заявил Мантуров.

Министр отметил, что успешное применение передовых авиационных комплексов в боевых действиях способствует росту заинтересованности в них на международном рынке.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Су-57 показал себя блестяще в ходе проведения специальной военной операции.

А гендиректор «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь отметил, что истребитель показывает себя в СВО с наилучшей стороны.

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