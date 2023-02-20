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Марочко: украинские боевики готовятся к обороне в районе Часова Яра вблизи Артемовска

Сергей Лебедев
09:04 20.02.2023
Военный эксперт отметил, что фиксируется увеличение контингента националистов и количества фортификационных сооружений.
Марочко: украинские боевики готовятся к обороне в районе Часова Яра вблизи Артемовска
© Фото: Edgar GutiÃ©rrez, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Украинские боевики готовятся к обороне в районе города Часов Яр, находящегося к западу от Артемовска. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, отмечено увеличение контингента националистов и количества фортификационных сооружений.

«Выявлено активное минирование подходов к позициям противника и сооружение других инженерных заграждений», - рассказал РИА Новости военный эксперт.

По его словам, боевики ведут дистанционное минирование лесистой местности. Для этого используют запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток».

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о применении украинскими боевиками химического оружия под Артемовском и Соледаром. По его словам, некоторые бойцы испытывали тошноту, рвоту и сильное головокружение после атак беспилотников. 

Как заметил Гагин, применение химоружия противником уже фиксировалось. Боевики не скрывают этого - украинцы время от времени демонстрируют газовые гранаты зарубежного производства. 

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