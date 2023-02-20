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Министр обороны ФРГ заявил, что предстоящие недели будут решающими для Украины

Сергей Лебедев
08:41 20.02.2023
Борис Писториус считает, что на Украине необходимо создать надежную систему ПВО.
Министр обороны ФРГ заявил, что предстоящие недели будут решающими для Украины
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, GlobalLookPress
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Предстоящие несколько недель могут стать определяющими для Украины. Об этом в интервью изданию Bloomberg заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Думаю, следующие недели будут в некоторой степени решающими», - сказал глава немецкого оборонного ведомства.

Борис Писториус отметил, что в течении трех месяцев необходимо добиться создания на Украине надежной системы противовоздушной обороны. Это, по его словам, является «важнейшим приоритетом».

Напомним, ранее президент Немецкого института экономических исследований Марсель Фрацшер заявил, что Германия потеряла 100 миллиардов евро вследствие конфликта на Украине и роста затрат на электроэнергию.

По его словам, российская военная операция и резкий рост затрат на электроэнергию «обошлись ФРГ в прошлом году почти в 2,5%, или 100 миллиардов евро производительности экономики». Он добавил, что издержки продолжат увеличиваться в последующие годы.

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