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В артиллерийской дуэли бойцы ВС РФ уничтожили до 20 националистов в зоне спецоперации

00:00 31.01.2023
Расчет Валерия Капичникова смог уничтожить позиции артиллерии врага и отразить его атаку, отделение Сергея Фролова не позволили националистам отбить ранее освобожденный поселок.
В артиллерийской дуэли бойцы ВС РФ уничтожили до 20 националистов в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России рассказали о подвигах российских военнослужащих в ходе специальной военной операции. Младший сержант Капичников и сержант Фролов проявили смелость, решительность и высокий профессионализм при выполнении боевых задач.

© Минобороны России

Младший сержант Валерий Капичников, командир орудия

Под командованием младшего сержанта Валерия Капичникова расчет орудия подавлял позиции артиллерии противника, отражая его наступление на дислокации российских войск. В бою Валерий своевременно передавал координаты расположения вражеских артиллерийских подразделений и корректировал огонь орудия.

Расчет младшего сержанта Капичникова, невзирая на ответный огонь, сменил огневую позицию и продолжил наносить огневое поражение артиллерии противника. Четкие и решительные действия Валерия Капичникова позволили расчету завоевать огневое превосходство. Вместе с тем, расчет завоевал и уничтожил две самоходные вражеские артиллерийские установки, выведя на данном направлении артиллерию из строя.

После расчет младшего сержанта систематически обстреливал атакующие подразделения украинских националистов. Уничтожены пять боевых бронированных машин и до 20 человек их личного состава.

Мужество и профессионализм младшего сержанта Валерия Капичникова прервали вражескую атаку. Мотострелковые подразделения ВС РФ перешли в контратаку, оттеснив нацистов. Российскими военнослужащими были заняты более выгодные рубежи и позиции.

© Минобороны России

Сержант Сергей Фролов, командир отделения автомобильного взвода

Вместе с подчиненными сержант Сергей Фролов для оперативного и бесперебойного обеспечения подразделений неоднократно совершал выезды в расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения районы.

Доставив боеприпасы в освобожденный населенный пункт, Сергей с отделением вступил в бой с националистами, которые предприняли попытку вернуть поселок под свой контроль.

Сержант Фролов находился на переднем крае рубежа обороны. По взводному опорному пункту производился постоянный обстрел из вражеских минометов. Сержант Сергей Фролов по наступающему противнику вел огонь из БТР.

Он сковал действия украинских националистов, которые попытались обойти взводный опорный пункт с фланга. Смелые и решительные действия сержанта Сергея Фролова позволили отразить атаку противника и нанести существенный урон его живой силе и технике.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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