В артиллерийской дуэли бойцы ВС РФ уничтожили до 20 националистов в зоне спецоперации
Расчет Валерия Капичникова смог уничтожить позиции артиллерии врага и отразить его атаку, отделение Сергея Фролова не позволили националистам отбить ранее освобожденный поселок.
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В Министерстве обороны России рассказали о подвигах российских военнослужащих в ходе специальной военной операции. Младший сержант Капичников и сержант Фролов проявили смелость, решительность и высокий профессионализм при выполнении боевых задач.