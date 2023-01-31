В артиллерийской дуэли бойцы ВС РФ уничтожили до 20 националистов в зоне спецоперации

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Младший сержант Валерий Капичников, командир орудия

Под командованием младшего сержанта Валерия Капичникова расчет орудия подавлял позиции артиллерии противника, отражая его наступление на дислокации российских войск. В бою Валерий своевременно передавал координаты расположения вражеских артиллерийских подразделений и корректировал огонь орудия.

Расчет младшего сержанта Капичникова, невзирая на ответный огонь, сменил огневую позицию и продолжил наносить огневое поражение артиллерии противника. Четкие и решительные действия Валерия Капичникова позволили расчету завоевать огневое превосходство. Вместе с тем, расчет завоевал и уничтожил две самоходные вражеские артиллерийские установки, выведя на данном направлении артиллерию из строя.

После расчет младшего сержанта систематически обстреливал атакующие подразделения украинских националистов. Уничтожены пять боевых бронированных машин и до 20 человек их личного состава.

Мужество и профессионализм младшего сержанта Валерия Капичникова прервали вражескую атаку. Мотострелковые подразделения ВС РФ перешли в контратаку, оттеснив нацистов. Российскими военнослужащими были заняты более выгодные рубежи и позиции.