Российская полярная станция «Северный полюс-41» начала работу в Арктике
Ученые развернули первые полевые научные лаборатории и отработали передачу данных на «большую землю».
© Видео: Арктический и антарктический научно-исследовательский институт © Фото: Арктический и антарктический научно-исследовательский институт
Дрейфующая полярная станция «Северный полюс-41» начала работу в Северном Ледовитом океане. Экспедиции станции предстоит провести целую серию исследований и научных экспериментов в арктических широтах.
Самодвижущаяся ледостойкая платформа «Северный полюс», не имеющая аналогов в мире, пришвартовалась к кромке ледового поля. На лед выгружено научное оборудование, транспорт и техника. Ученые развернули первые полевые научные лаборатории и отработали передачу данных на «большую землю» - со льда ушла первая метеосводка.
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