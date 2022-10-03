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Российская полярная станция «Северный полюс-41» начала работу в Арктике

Анна Касаткина
19:36 03.10.2022
Ученые развернули первые полевые научные лаборатории и отработали передачу данных на «большую землю».
© Видео: Арктический и антарктический научно-исследовательский институт © Фото: Арктический и антарктический научно-исследовательский институт
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Дрейфующая полярная станция «Северный полюс-41» начала работу в Северном Ледовитом океане. Экспедиции станции предстоит провести целую серию исследований и научных экспериментов в арктических широтах.

Самодвижущаяся ледостойкая платформа «Северный полюс», не имеющая аналогов в мире, пришвартовалась к кромке ледового поля. На лед выгружено научное оборудование, транспорт и техника. Ученые развернули первые полевые научные лаборатории и отработали передачу данных на «большую землю» - со льда ушла первая метеосводка.

© Арктический и антарктический научно-исследовательский институт

Как рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров, климат в Арктике продолжает активно трансформироваться, его отличительная черта сейчас - высокая изменчивость ледовых условий в морях Северного Ледовитого океана.

«Объем льда будет сокращаться за счет уменьшения его толщины, но прогнозируемого ранее сезонного исчезновения ледяного покрова в Северном Ледовитом океане к 2050 году не произойдет. На период с 2030 по 2050 годы придется фаза понижения температуры воздуха в ходе 70-летнего колебания, а ледовые условия в арктических морях будут схожи с современными. Работа наших ученых на дрейфующей полярной станции позволит проверить эти прогнозы, получать и передавать информацию, анализ которой поможет отслеживать климатические изменения», - пояснил он.

Предполагается, что платформа будет дрейфовать через приполюсный район в Гренландское море. После выхода из пролива Фрама она своим ходом придет в Мурманск.

Экспедиция «Северный полюс-41» станет продолжением программы дрейфующих полярных станций, начавшейся в 1937 году с экспедиции под руководством Ивана Папанина. В 2013 году программу пришлось приостановить из-за таяния льдов в Арктике. После анализа опыта предыдущих экспедиций специалистам Арктического и антарктического НИИ удалось найти оптимальный вариант для долговременного базирования научно-исследовательских лабораторий - ледовую самодвижущуюся платформу «Северный полюс».

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