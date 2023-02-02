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Посол Антонов заявил, что России готова к диалогу с США при железобетонных гарантиях безопасности

Ирина Елагина
00:21 02.02.2023
Русофобия, не уважение национальных интересов и создание угрозы национальной безопасности - эти три причины, по мнению Анатолия Антонова, не позволяют США начать с диалог с Россией.
Посол Антонов заявил, что России готова к диалогу с США при железобетонных гарантиях безопасности
© Фото: Минобороны России
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Россия готова к диалогу с Америкой, но при условии уважения российских национальных интересов, твердых гарантий безопасности и отказа от враждебной антироссийской доктрины.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов перечислил основные причины, мешающие нормализации современных российско-американских отношений в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Предпосылкой для такого разговора должен быть отказ от антироссийской политики, признание наших национальных интересов и обеспечение надежных, железобетонных гарантий безопасности для нашего государства», — отметил дипломат и подчеркнул, что «пока американцы к такому разговору с нами не готовы».

Российский посланник признал, что «разговор как прежде» с Америкой невозможен.

«Мы готовы лишь к равноправному взаимоуважительному разговору с американцами, настроены решать вместе международные проблемы как постоянные члены Совета безопасности и как две ведущие мировые ядерные державы», — резюмировал Антонов.

Ранее российский дипломат отметил, что США не настроены решать миром ситуацию на Украине и нашпиговывают киевский режим оружием.

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