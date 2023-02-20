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В Росгидрометцентре предупредили о гололедице в столице в понедельник

Семен Лавров
05:47 20.02.2023
В Росгидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве в понедельник, 20 февраля. По данным службы, ожидается гололедица, мороз до минус пяти градусов и небольшой снег.
В Росгидрометцентре предупредили о гололедице в столице в понедельник
© Фото: Гололед Maksim Konstantinov Global Look Press
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В российской столице в понедельник ожидается гололедица. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.

«Облачно. Небольшой снег. Гололедица», - говорится в прогностической карте на сайте службы.

Кроме того, в Москве синоптики прогнозируют мороз от трех до пяти градусов и ветер 5-10 м/с. А атмосферное давление составит 733 мм рт.ст.

Ранее стало известно, что начавшаяся рабочая неделя в связи с празднованием в четверг Дня защитника Отечества будет короткой. Выходные начнутся 23 числа и продлятся до воскресенья, а в среду урочное время сократят на один час.

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