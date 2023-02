В стране и мире Financial Times: Запад не убедил страны Африки и Южной Америки ужесточить подход к РФ Семен Лавров По данным FT, лидеры стран Запада безуспешно пытались убедить представителей африканских и латиноамериканских государств ужесточить подход к России на Мюнхенской конференции по безопасности. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Страны Запада не смогли склонить своих африканских и латиноамериканских коллег к ужесточению внешнеполитического курса в отношении России. Данное мнение опубликовано на страницах английской газеты Financial Times, сообщает ТАСС. По данным автора статьи, страны так называемого глобального юга были больше обеспокоены проблемами инфляции, продовольственной безопасности и ростом цен на энергоносители, чем украинским кризисом. Поэтому представителям Запада не удалось убедить их в том, что Россия своими действиями угрожает не только Европе, но и остальному миру. При этом в публикации Financial Times отмечается недоверие, с которым лидеры стран Африки и Латинской Америки, относятся к своим европейским и американским партнерам. В частности, Премьер-министр Намибии Сара Кугонгелва-Амадила в ходе своего выступления на конференции заявила, что средства выделяемые ими на военную поддержку Киева, можно было использовать в мирных целях. А распорядитель мюнхенского форума Кристоф Хойгер обвинил в этом Россию. По его мнению, в ситуацию, когда Запад вынужден тратить миллиарды долларов на снабжение Украины оружием вместо того, чтобы бороться с последствиями глобального потепления, их поставил лично президент нашей страны Владимир Путин. Экспертное мнение и аналитика