Клубок целующихся змей: как Мюнхенская конференция стала собранием русофобов

Мероприятие, некогда солидное и значимое, собиравшее лидеров всех ведущих стран мира, и где действительно обсуждались важные и актуальные вопросы стало сетом, где все говорят об одном - как бы еще наказать и заклеймить Россию.

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59-я Мюнхенская конференция по безопасности открылась на фоне крупнейшей в Германии акции протеста работников авиаотрасли. Из-за забастовки по всей стране отменено свыше 2300 авиарейсов. Аэропорт Мюнхена в день открытия конференции и вовсе и работал только на прием спецбортов участников форума. Главное требование - повышение уровня жизни.

«Никаких немецких танков на восточный фронт», «Борьба с фашизмом» и «К черту Байдена!». Под такими лозунгами прошли акции протеста и по всему Мюнхену. Демонстранты требуют от властей Германии прекратить поставки оружия на Украину, тем самым обирать собственный народ. Но участники конференции по безопасности ничего этого, похоже, так и не услышали. Еще на открытии мероприятия, куда слетелись представители из 45 стран мира, главный распорядитель форума Кристоф Хойгер заявил, что оказывается, Путин виноват в том, что Европа, вместо решения своих проблем тратит огромные средства на Украину.

«Главный грех, который совершил Владимир Путин, что мы в ситуации, в которой мы должны находить миллиарды долларов для поддержки Украины, покупать оружие, чтобы защитить демократию, главенство закона. Деньги, которые можно было намного лучше потратить на фонд "потерь и ущерба" - помогая всем партнерам бороться с эффектами глобального потепления», - заявил Хойсген.

На самой конференции все те же, и все о том же. Как победить Путина исключительно на поле боя. И, конечно же, традиционный набор уже порядком надоевших всем штампов. Как, например, обязательное видеопослание Зеленского в начале любого мероприятия. В очередной своей нездоровой фантазии, он сравнил себя и весь Запад с библейским Давидом, а Путина - с Голиафом.

«Мы, объединенные Давиды этого мира, должны победить Путиных во всем мире. Россия-Голиаф падет в этом году», - сказал Зеленский.

«Голиафы», сидящие в зале, судя по весьма вялым аплодисментам, такую аналогию не оценили или не поняли. Что же касается России, то ее на конференцию в Мюнхен не позвали. Впрочем, как заявили в российском МИД, даже если бы такое приглашение поступило, мы бы не стали принимать в этом участия. Уровень русофобии среди участников форума достиг таких пределов, что говорить уже просто не о чем. Еще в конце прошлого года Мария Захарова ответила на вопрос, почему российская делегация не поедет в Мюнхен.

«Некогда уважаемая конференция превратилась в балаган с антироссийской направленностью, который под видом "выстраивания диалога с российским обществом" приглашает маргиналов, вскормленных на собственные деньги... В нынешнем формате Мюнхенская конференция является лишь продолжением западного мейнстрима по "демонизации" ряда стран», - заявила тогда Захарова.

Очевидно, что с самого начала конференции главной целью стало повысить градус антироссийской военной риторики. Даже Олаф Шольц, который еще месяц назад вел себя как неуверенный в себе подросток, в вопросе о поставках Киеву танков «Леопард», теперь едва ли не примеряет костюм общеевропейского фюрера. Тогда США продавили позицию Германии и вот теперь, когда многие страны пытаются соскочить с танковой темы, именно Шольц призывает соратников действовать решительнее.

«Должен подчеркнуть - не поставки вооружения затягивают войну, наоборот - чем быстрее президент Путин поймет, что не достигнет своих империалистических целей, тем больше шансы на скорое окончание войны и вывод российских войск. Одновременно мы стремимся к тому, чтобы этот конфликт не превратился в войну между НАТО и Россией. И я доволен и благодарен, что президент Байден и другие наши союзники разделяют это мнение», - заявил Шольц.

И вот тут Шольц, конечно, лукавит. Ведь это он разделяет мнение Байдена и, по сути, выполняет все его прихоти. Еще один претендент на общеевропейское лидерство - Эммануэль Макрон -выступал сразу после канцлера. Суть его слов сводилась к его излюбленной и уже хорошо отрепетированной теме, переговорам с Россией. Правда, после победы над ней.

«Мы должны найти силу и смелость, чтобы выстроить диалог с Россией, без которого невозможен мир в Европе. Но время для диалога еще не настало. На данный момент важно сконцентрироваться на интенсификации военной помощи Украине. В этом плане нас ждут важные недели и месяцы. Нужно быть готовыми на случай, если такая поддержка потребуется в течение более продолжительного времени», - заявил Макрон.

Похоже, что Макрон и Шольц сейчас ведут негласную, но активную борьбу за звание главного европейского лидера. Иначе чем объяснить отсутствие Макрона в зале во время речи Шольца. Канцлер, в свою очередь, покинул зал перед выступлением Макрона. Впрочем, в борьбе против России они выступают единым, согласно американской методичке, фронтом. Очевидно, что резкий всплеск призывов помочь Киеву оружием, спровоцирован серьезными успехами российской армии в зоне проведения СВО. И это, сейчас крайне пугает США и НАТО. И именно поэтому, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, Запад готов к еще большей эскалации конфликта на Украине.

«Мы должны дать Украине то, в чем она нуждается, чтобы одержать победу, как суверенное независимое государство. Некоторые беспокоятся, что наша поддержка на Украине может привести к эскалации. Позвольте внести ясность - нет вариантов не сопряженных с риском, но самый большой риск - это риск того, что Путин победит. Если Путин одержит победу на Украине, то его сигнал другим авторитарным лидерам будет состоять в том, что они могут использовать силу, чтобы добиться своего», - заявил Столтенберг.

Уже во второй день конференции вице-президент США Камала Харрис, провозглашая единство Запада в борьбе против России, собрала большинство уже давно опровергнутых укрофейков. Например, о якобы погибших при обстреле рожениц Мариупольской больницы, о погибших в Буче. Харрис заявила, что США и НАТО за минувший год нанесли России стратегическое поражение, заставили ее нести беспрецедентные издержки. И вообще, победа уже не за горами.

«Если Путин думает, что он может подождать нашего отступления, то он жестоко ошибается. Время не на его стороне. И я убеждена, что Украина справится, что США и Европа справятся. Американцы хорошо знают значение независимости. Мы верим в фундаментальную важность суверенитета и верховенства права. И мы всегда будем стоять на стороне справедливости», - заявила Харрис.

На самом же деле - и это уже практически никто не скрывает - главная цель новых массовых поставок оружия на Украину - как можно дольше затянуть военный конфликт и ослабить экономику России. Премьер Британии Риши Сунак и вовсе признался, для чего или для кого все эти годы страны НАТО создавали и хранили на своих складах боеприпасы.

«А зачем нам эти запасы? Если вы европейская страна, против кого вы будете защищаться? Зачем они вам? Если они помогают уничтожать российские танки, то для этого они и нужны. Это цель этих боеприпасов», - заявил Сунак.

Откровенность Сунака на первой его в должности премьера конференции по безопасности, вообще была вне конкуренции. Вопрос о поставках Украине боевых самолетов, который пока очень осторожно, в полголоса обсуждают лидеры других стран, для Сунака уже практически решен. Во всяком случае, работа в Великобритании в этом направлении уже началась.

«Что касается истребителей и поставок, мы, как и объявляли, приступаем к обучению украинских летчиков не только обращению с летательными аппаратами стандарта НАТО, но и тактике. Я считаю, что это важно. Речь идет о долгосрочном укреплении безопасности Украины. Мы приступили именно к этому», - заявил Сунак.

Многие эксперты и в России, и на Западе наблюдая за тем, во что превратилась некогда солидная и уважаемая площадка международного форума по безопасности, сейчас вспоминают, по сути, пророческую речь Путина в 2007 году. Тогда российский президент, выступая перед мировыми лидерами, заявил, что эпоха однополярного мира закончена. Каждая страна имеет право самостоятельно выбирать свой путь развития. Еще в 2007-м Путин предупредил Запад, что безответственное приближение инфраструктуры НАТО к российским границам может быть крайне опасным. Тогда предостережения российского лидера были проигнорированы. Через год Запад провел первую пробу пера и подтолкнул Грузию к войне с Россией в Южной Осетии.

На Украине же началось строительство откровенного антироссийского государства. Когда год назад ставленник США Зеленский заявил о желаниях выйти из Будапештского меморандума и заиметь ядерное оружие, это стало для России уже прямой угрозой. Тогда было принято решение - чтобы защитить безопасность страны, начать специальную военную операцию. В течение всего года проведения СВО Россия не раз предлагала Украине сесть за стол переговоров. Выступления западных лидеров на сегодняшней конференции лишь подтверждают, что ни тогда, ни сейчас желания завершить боевые действия путем переговоров у Запада нет. Свой план по завершению украинского кризиса планирует представить Китай. Документ, как утверждают в политбюро ЦК компартии Китая, появится как раз в годовщину начала СВО, 24 февраля.

«В позиционном документе мы повторим предложения, сделанные председателем КНР Си Цзиньпином, в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, о необходимости серьезно относиться к законным опасениям в сфере безопасности и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса», - заявил глава МИД Китая Ван И.

Мюнхенская конференция по безопасности продолжалась три дня и своими призывами лишь еще больше снизила уровень той самой безопасности, ради которой была основана. И тем циничнее выглядит идея вручить в рамках форума премию за «усилия по достижению мира» Швеции и Финляндии - за их решения вступить в военный альянс НАТО.