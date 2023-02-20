В стране и мире Бастрыкин: у СК РФ есть доказательства причастности властей Украины к геноциду в Донбассе Семен Лавров Глава СК РФ заявил, что ведомство располагает тысячами томов доказательств причастности высшего руководства Украины к военным преступлениям против жителей Донбасса. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Следственный комитет России имеет достоверные подтверждения причастности высшего военного и политического руководства Украины к геноциду русскоязычного населения Донбасса. Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС. «За 9 лет работы сотрудниками Следственного комитета собраны тысячи томов материалов, подтверждающих совершение ВСУ и нацбатами преступлений. [...] Все они прямо демонстрируют причастность высшего военного и политического руководства Украины к геноциду русскоязычного населения Донбасса», - сказал он. Бастрыкин также отметил, что данные обвинения основаны на объективных фактах и лишены какой-либо ангажированности и двусмысленности. Ранее в ходе беседы с ТАСС глава следственного комитета прокомментировал негативные высказывания о российской армии со стороны публичных лиц из РФ, которые находятся за рубежом. По его мнению мнению, они являются предателями и должны нести ответственность за заявления, сделанные на широкую аудиторию. Экспертное мнение и аналитика