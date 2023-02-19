Бастрыкин назвал предателями известных россиян, критикующих за рубежом ВС РФ

Бастрыкин считает нечестным, что известные люди, сделав состояние в России, теперь в эмиграции критикуют свою страну.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с критикой эмигрировавших известных деятелей культуры и шоу-бизнеса, которые, оказавшись за границей, позволяют себе резкие выпады в адрес российской армии. Своим мнением Бастрыкин поделился в интервью ТАСС.

«Иначе как предателями их назвать нельзя», - заявил глава СКР.

Он отметил, что многие из эмигрантов сделали «свое благосостояние в России, в том числе за счет соотечественников», и из-за рубежа дают «нелицеприятные оценки российской армии».

Бастрыкин напомнил о социальной и моральной ответственности шоу-бизнеса, подчеркнув, что его представители с «миллионами подписчиков» в соцсетях «влияют на культурное сознание людей и их ценности» и могут способствовать, как объединению, так и разобщению людей, и отвечают «за то, какую информацию они несут обществу».