Как отметили во внешнеполитическом ведомстве Польши, в Жешув глава Белого дома прибыл на поезде.

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Президент США Джо Байден прибыл в польский Жешув после посещения Киева. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик. Главу Белого дома ждали во вторник, но планы изменились из-за необъявленного визита Байдена в Киев, где он провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Обсуждали антироссийские санкции, военную и финансовую помощь Украине. Байден заявил, что вместе с союзниками, США поставят Киеву около 700 танков и 1 000 артиллерийских систем.

Это был первый визит Байдена на Украину после начала спецоперации ВС РФ по защите мирного Донбасса.