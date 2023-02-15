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Bloomberg: ЕС рассматривает возможность введения санкций против ФНБ и банков

Анастасия Бобылева
05:33 15.02.2023
Под новые ограничения могут попасть Альфа-банк, Росбанк, «Тинькофф банк».
Bloomberg: ЕС рассматривает возможность введения санкций против ФНБ и банков
© Фото: Алексей Витвицкий РИА Новости
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В новом пакете санкций Евросоюза можно ожидать ограничений в отношении нескольких российских банков, таких как «Тинькофф банк», Альфа-банк и Росбанк, а также Фонда национального благосостояния. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на черновой вариант соответствующего проекта.

Уточняется, что ЕС обсуждает возможность «заставить» банки РФ предоставлять информацию об активах Центробанка. Какие организации попадут под это обязательство, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Сербия вновь не поддержала решение Евросоюза об антироссийских санкциях. Об этом сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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