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Врач Кириченко объяснила, как защититься от кори на фоне локальных вспышек болезни в России

Екатерина Радомская
22:20 20.02.2023
С начала года в России фиксируются локальные вспышки кори - в Новосибирской области, Алтайском крае, Омске и Самаре.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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С каждым днем заболевших корью в стране становится все больше. Как говорят врачи, это самая заразная инфекция. Передается воздушно - капельным путем. Протекает болезнь тяжело, особенно у взрослых - высокая температура и сыпь. Вот уже несколько дней медики поликлиники в Барнауле обходят квартиры многоэтажки, жильцы которой находились в контакте с больным корью. Под угрозой люди из 308 квартир.

«В настоящее время у нас регистрируется вспышка кори. До этого вспышка кори регистрировалась в Новосибирске, и дошла эта вспышка до нас», - рассказала терапевт городской поликлиники № 14 г. Барнаула Маргарита Гурова.

Почти треть жильцов дома не спешат открывать двери медикам. А ведь после контакта с инфицированным, риск заболеть корью практически стопроцентный. Еще одна вспышка кори зарегистрирована на другом конце страны - в Анапе.

«Выявлены пять случаев заболевания. Три ребенка и двое взрослых. Во всех выявленных случаях - пациенты жители Анапы, выезжавшие за пределы Российской Федерации и они не были привиты», - отметила врач-инфекционист Марина Лунева.

Все заболевшие - не были привиты хотя вакцинация обеспечивает стойкую иммунную защиту 93% привитых.

«Когда нам открывают квартиру, спрашиваем прививочный сертификат, смотрим - прививался ли ранее пациент или нет. Если прививался, мы переписываем данные пациентов, кто проживает с ним в квартире. Если есть ребенок, записываем данные ребенка», - сказала медсестра городской поликлиники № 14 г. Барнаула Дарья Пирова.

Невакцинированные дети от года до пяти лет подвержены самому высокому риску - болезнь протекает тяжело, нередки случаи летального исхода. Под угрозой так же беременные женщины.

«Это могут быть и различные уродства у плода. Это могут быть и различные нарушения беременности - вплоть до выкидыша и преждевременных родов», - предупредил ведущий эксперт центра Молекулярной диагностики CMD, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Симптомы, что у детей, что у взрослых одинаковые - напоминают простую ОРВИ. Повышается температура, иногда до 40 градусов, может быть сухой кашель и насморк. На следующие сутки появляются конъюнктивит и сыпь по всему телу. Потому, при первых признаках нужно вызывать врача на дом. А чтобы предупредить заболевание можно сдать анализ на «напряженность» иммунитета.

«Сдается анализ на иммуноглобулины класса G - антитела к вирусу кори. Если эти антитела обнаруживаются, это означает, что иммунитет сохранен, это и есть напряженность иммунитета. И человек защищен», - объяснил Лебедев.

Анализы на антитела готовы уже в первые сутки, а прививку от болезни можно сделать в любой государственной поликлинике и абсолютно бесплатно.

«Даже аллергиков можно прививать. Но чтобы специально заражать детей непривитых, это не правильно. На фоне кори возникает поражение мозга - энцефалит, тогда уже об улучшениях способностей не говорим. Говорим об инвалидизации детей, развития у них слабоумия, тяжелых неврологических осложнениях», - предупредила руководитель центра оториноларингологии ФГАОУ ВО РУДН Ирина Кириченко.

С начала года в России фиксируют локальные вспышки кори - в Новосибирской области, Алтайском крае, Омске и Самаре. Зачастую инфицированные так называемой «детской чумой» -  мигранты и туристы, приехавшие из стран с тяжелой эпидситуацией. Впрочем, уровень вакцинации среди детей в России - по-прежнему высокий.

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