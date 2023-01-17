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Мурашко заявил, что будущие мамы и папы должны задуматься о вакцинации

Дарина Криц
11:57 17.01.2023
Отмечено, что вакцинация должна затронуть и беременных женщин.
Мурашко заявил, что будущие мамы и папы должны задуматься о вакцинации
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
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Несмотря на то что коронавирусная инфекция COVID-19 снижает свою активность, последствия от нее отразились на репродуктивности граждан России. Тем, кто планирует стать родителями, Минздрав РФ порекомендовал прибегнуть к вакцинации. С таким заявлением выступил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Пандемия повлияла на состояние репродуктивного здоровья нации, включая отдаленные последствия, поэтому, несмотря на снижение активности новой коронавирусной инфекции, вакцинация остается актуальным вопросом», - приводит его слова РИА Новости.

Мурашко добавил, что своевременная вакцинация будущих родителей должна быть продолжена. Также она должна затронуть беременных женщин.

Ранее в России предложили разрешить досрочный выход на пенсию для многодетных отцов-одиночек. Предложение направлено председателю Комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной. В настоящее время льготы по досрочному выходу на пенсию не предусмотрены.

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