Блинкен: Китай ждут последствия в случае помощи России в СВО

© Фото: Sven Hoppe, dpa, Globallookpress

Если Китай окажет материальную поддержку РФ в СВО на Украине, то его ждут последствия. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи, организованной в рамках международной конференции, глав дипломатии КНР и США в Мюнхене.

«Госсекретарь предупредил о последствиях, если Китай окажет материальную помощь России (в специальной военной операции на Украине - ред.) или поддержку в системном обходе санкций», - следует из заявления на официальном сайте госдепартамента.

Это была первая встреча глав дипломатии двух стран после уничтожения американским истребителем китайского аэростата. В Китае считают, что злоупотребление Соединенными Штатами силой оказало негативное влияние на отношения двух стран. Пекин призвал Вашингтон оценить этот ущерб и устранить его негативное влияние.