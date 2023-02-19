В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Блинкен: Китай ждут последствия в случае помощи России в СВО

Вероника Волосунова
08:31 19.02.2023
Китай также ждут последствия за оказание поддержки в системном обходе санкций.
Блинкен: Китай ждут последствия в случае помощи России в СВО
© Фото: Sven Hoppe, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Если Китай окажет материальную поддержку РФ в СВО на Украине, то его ждут последствия. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи, организованной в рамках международной конференции, глав дипломатии КНР и США в Мюнхене.

«Госсекретарь предупредил о последствиях, если Китай окажет материальную помощь России (в специальной военной операции на Украине - ред.) или поддержку в системном обходе санкций», - следует из заявления на официальном сайте госдепартамента.

Это была первая встреча глав дипломатии двух стран после уничтожения американским истребителем китайского аэростата. В Китае считают, что злоупотребление Соединенными Штатами силой оказало негативное влияние на отношения двух стран. Пекин призвал Вашингтон оценить этот ущерб и устранить его негативное влияние.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:35 В стране и мире
«Прогресс МС-21» завершил космический полет
06:02 Армия
Видео
Глава «Ростеха» Чемезов рассказал, как распознавание лиц помогло поймать наркодилера
05:55 В стране и мире
Al-Hadath: в провинции Дейр-эз-Зор нанесены удары по двум военным базам США
00:55 Армия
Видео
Глава «Ростеха» Чемезов заявил, что к 2030 году произведут более 500 российских самолетов
23:34 В стране и мире
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Кахраманмараше
Популярное
Видео
«Шапку вы носите как Соловей-разбойник»: Путин пошутил над характером Миллера
Видео
Опубликованы кадры первого за 29 лет неудачного пуска японской ракеты
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Супруга Костомарова рассказала, что пневмония мужа началась с обычного кашля
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.