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Глава СВР оценил важность фильма о трибунале над фашизмом «Нюрнберг»

Ян Брацкий
21:27 20.02.2023
Открывая кинопоказ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин отметил, что на фоне попыток США и Украины поставить итоги трибунала под сомнение, такие фильмы особенно актуальны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Виталий Невар, РИА Новости
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В Москве прошла премьера фильма «Нюрнберг» - первой в истории мирового кинематографа полнометражной картины о международном военном трибунале над руководителями третьего рейха. Ленту Николая Лебедева гостям показали в кинотеатре Москва.

В мероприятии принял участие и директор службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Он отметил, что только благодаря Нюрнбергскому процессу мир узнал об истинных масштабах преступлений нацистов, а их идеология стала синонимом абсолютному злу.

«К сожалению, действие прививки против коричневой чумы со временем ослабевает. Сегодня мы видим, что тоталитарно-либеральные режимы Запада во главе с США не только ставят под сомнение решение Нюрнбергского трибунала, но и совершают агрессию против нашей страны, подрядив на это марионеточный неонацистский режим Киева. В этой связи такие фильмы особенно актуальны», - заявил Нарышкин.

А завтра в Санкт-Петербурге, в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи представят экспозицию с предметами украинских националистов и образцами иностранного оружия, которое бойцы ВС РФ добыли в зоне спецоперации. Представленные в музее экспонаты красноречиво свидетельствуют о прямой вовлеченности коллективного Запада в конфликт и о распространении на Украине националистических идей.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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