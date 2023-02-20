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Около 30 стран направили в МОК возражения против участия россиян в Олимпиаде

Евгений Ушаков
21:25 20.02.2023
Несколько десятков стран направили Международному олимпийскому комитету письмо против возвращения российских спортсменов на турниры.
Около 30 стран направили в МОК возражения против участия россиян в Олимпиаде
© Фото: Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Несколько десятков стран направили Международному олимпийскому комитету письмо против возвращения российских спортсменов на турниры.

Около 30 стран направили письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу допуска России к Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом заявляет Associated Press.

К решению вопроса присоединились США, Великобритания, Германия и Франция. Уточняется, что позиция по допуску России к Играм-2024 не изменится до тех пор, пока не будут установлены критерии нейтральности спортсменов принимающих участие в соревнованиях.

«У нас сохраняется обеспокоенность насчет того, насколько допустимо участие спортсменов из России в олимпийских состязаниях в нейтральном статусе», — сказано в заявлении.

В тексте письма также сказано, что общая позиция стран всегда заключалась в недопустимости дискриминации по национальному признаку. Однако у них вызывает беспокойство связь между российскими спортсменами и военнослужащими. 

Окончательное решение по этому вопросу еще не принято, в дальнейшем олимпийский комитет рассмотрит возможность участия России в Играх-2024 в нейтральном статусе. В случае допуска России до Игр-2024, ряд стран заявил о добровольном отказе от участия в соревнованиях.

Решения МОК вызывают закономерную реакцию российских спортсменов. Так, ранее велогонщица Анастасия Войнова, серебряный призер Олимпийских игр, заявила, что не удивилась решению комитета. Она назвала решение МОК о сохранении санкций ожидаемым.

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