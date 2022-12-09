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Велогонщица Войнова назвала ожидаемым решение МОК о сохранении санкций против России

Ирина Елагина
19:50 09.12.2022
Российский призер Олимпиады-2016 прокомментировала решение МОК, лишающее РФ права участия в олимпийских играх.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
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Российская трековая велогонщица, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Анастасия Войнова назвала ожидаемым решение МОК о сохранении санкций против России. Своим мнением спортсменка поделилась в эксклюзивном интервью со «Звездой».

«Я, если честно, реалистка в большей степени, хоть мы спортсмены и позитивны, и во всем пытаемся искать позитивные моменты, верить в лучшее. Но конкретно, что касаемо меня, я и не надеялась, если честно, что сейчас, в данный момент что-то там разрешится», - отметила Войнова.

По мнению спортсменки, должно пройти какое-то время, прежде чем МОК отменит санкции и допустит российскую сборную до олимпийских игр.  

«Мне кажется, это вопрос времени. К сожалению, я думаю, не короткого промежутка времени», - подчеркнула Войнова.

Российская велогонщица призналась, что спортсмены тяжело переживают решение МОК.

«Спортсмены международного, высокого класса, которые уже выступали на международной арене,  тем более участники, победители и призеры Олимпийских игр,  им сложно. Я думаю, что каждый спортсмен меня в такой ситуации поддержит, что это тяжело и сложно. Если у молодых спортсменов еще горят глаза и благодаря поддержке - устраивают российские соревнования, чтобы как-то быть в соревновательном режиме, поддерживают финансово... Это все приятно. Но что касаемо спортсменов,  которые выступали на международной арене и выступали успешно, это тяжело. Сложно сохранять мотивацию и надеется на что-то. Время идет», - подчеркнула спортсменка.

Напомним, что сегодня Олимпийский саммит Международного олимпийского комитета в Лозанне принял решение о продлении санкций в отношении российских спортсменов, в том числе и проведение соревнований под международной эгидой в России.

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