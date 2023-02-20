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Гендиректор «Шинника» заявил, что клуб не контактировал с украинским «Минаем» после драки в Турции

Максим Крюков
18:56 20.02.2023
Генеральный директор ярославского «Шинника» Сергей Кулаков отметил, что не российские футболисты были инициаторами массовой драки в отеле в Анталье.
Гендиректор «Шинника» заявил, что клуб не контактировал с украинским «Минаем» после драки в Турции
© Фото: fcshinnik, VK
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Отель Royal Seginus в Анталье признал свою вину перед консульством РФ в Турции в связи с инцидентом, который произошел на прошлой неделе между футболистами команды «Минай» из Украинской премьер-лиги и ярославским «Шинником», выступающим в Первой лиге России. Об этом заявил генеральный директор российского футбольного клуба Сергей Кулаков.

«По моей информации, отель признал вину перед российским консульством в Турции, что не поставил в известность ни украинскую сторону, ни нас. На наш запрос ответа пока не было. Все дальнейшие действия будем продумывать после его получения. Что касается компенсации, то это вопрос к организаторам наших сборов. Если они посчитают нужным, то будут требовать от отеля», - передает его слова РИА Новости.

Кулаков добавил, что после инцидента «Шинник» никак не контактировал с украинской командой. Он также отметил, что «не мы были инициаторами этой ситуации, поэтому это им надо связываться с нами, чтобы принести извинения», и подчеркнул, что не ждет извинений от «Миная».

Ранее главный тренер ярославского футбольного клуба «Шинник» Вадим Евсеев оценил поведение российских спортсменов во время драки с представителями украинской команды «Минай». На одной из тренировок Евсеев заявил, что горд своими подопечными за то, что они не отступили. Он также отметил, что российские футболисты дали отпор тем, кто хотел «хайпануть».

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