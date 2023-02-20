Телеканалу «Звезда» исполнилось 18 лет

Журналисты и операторы «Звезды» работают в горячих точках, а также освещают крупные международные мероприятия.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сегодня телеканал «Звезда» отмечает день рождения. Вот уже 18 лет мы создаем для миллионов телезрителей уникальные программы. Наши журналисты всегда находятся в гуще событий. Они освещают крупные международные мероприятия и входят в состав делегаций Минобороны.

В наших эфирах мы транслируем грандиозные парады и освещаем главные события мировой политики. Журналисты и операторы телеканала передают объективную информацию из горячих точек.

Наши съемочные группы работают на линии соприкосновения в зоне спецоперации. И каждый сюжет - это эксклюзивные кадры и достоверная информация.

Первый тестовый эфир «Звезды» состоялся 20 февраля 2005 года. А с 21 февраля официально стартовало вещание. В 2009 году телеканал получил статус федерального.