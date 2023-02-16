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Скончался бывший концертный директор Киркорова, продюсер Геннадий Рыбак

Ирина Елагина
19:50 16.02.2023
О смерти своего друга сообщил Филипп Киркоров.
Скончался бывший концертный директор Киркорова, продюсер Геннадий Рыбак
© Фото: Умер @Kirkorov_official Telegram
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Известный поп-исполнитель Филипп Киркоров сообщил о смерти близкого товарища - Геннадия Рыбака, много лет работавшего в его команде в качестве концертного директора. Продюсер Геннадий Рыбак скончался 16 февраля от последствий тяжелого онкологического заболевания.

«Сегодня ушел из жизни важный человек и мой друг Геннадий Рыбак. Гена боролся с раком, но сегодня болезнь взяла верх», - отметил Киркоров.

Певец признался, что они с Рыбаком «не общались некоторое время, но в январе стерли все разногласия» и выразил «соболезнования его семье и близким».

Киркоров напомнил, что Рыбак был «большим профессионалом» и задавал тон в российском шоу-бизнесе, поставив «высокую планку в профессии менеджера артиста, которую многим не достичь».

«Ты помог мне создать мои грандиозные шоу. Ты организовал сотни моих концертов. Ты был частью моей семьи. Нам не хватило последнего разговора», - признался Киркоров.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров отреагировал на свое попадание в санкционный список Украины - стоп-лист, запрещающий въезд на территорию страны.

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