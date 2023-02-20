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Пранкер Лексус заявил, что Меркель сожалеет об отмене Минских соглашений

Максим Крюков
16:07 20.02.2023
По мнению Лексуса, Ангела Меркель во время беседы с пранкерами всегда была настороже и внимательно подбирала формулировки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Christoph Soeder, dpa, GlobalLookPress
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Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель очень сильно сожалеет, к чему привела отмена Минских соглашений, поэтому не любит вспоминать об их подписании. Но при этом ее слова о том, что эти договоренности привели лишь к накачке Украины оружием, должны быть вписаны в учебники истории. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил российский пранкер Лексус, принимавший участие в разговоре с бывшим канцлером Германии от лица Петра Порошенко, который занимал пост президента Украины с 2014 по 2019 годы.

По его словам, Меркель во время беседы с пранкерами всегда была настороже и крайне аккуратно подбирала формулировки. Как отметил Алексей Столяров, это может быть вызвано двумя факторами: она не доверяет Порошенко и даже, возможно, считает его неадекватным, и она до сих пор не оправилась от скандала с американской прослушкой.

«Я считаю, что она изначально действительно ему не доверяла, считала его слегка сумасшедшим человеком. В принципе после этого разговора она поддерживала с нами контакт, письменный хотя бы. То есть она не догадалась в итоге, она просто посчитала, что Порошенко просто немного не в себе, либо он под чем-то находится, и ее ничего не смутило», - сказал Лексус.

Напомним, что бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден раскрыл схему, по которой американские спецслужбы прослушивали телефон Ангелы Меркель с 2002 года. Сам факт этого был обнародован в 2013 году. Тогда «Новая железная леди Европы» требовала объяснений от Барака Обамы, но тот заверил, что прослушки не было. Расследование тоже не привело к наказанию виновных.

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