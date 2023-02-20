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ФСБ задержала подозреваемых в хищении более 2 млрд рублей Пенсионного фонда

Ян Брацкий
15:03 20.02.2023
В рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств задержаны 34 человека, подозреваемые помещены под стражу.
© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ пресекли деятельность организованной преступной группы, члены которой подозреваются в хищении бюджетных средств Пенсионного фонда Российской Федерации. В состав группы входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда и АО «Почта России».

«Члены ОПГ своими преступными действиями в 2019-2021 гг. нанесли ущерб бюджетной системе Российской Федерации в размере более двух миллиардов рублей», - сообщили в ЦОС ФСБ.

Всего задержаны 34 человека, которым уже предъявлены обвинения. Все они заключены под стражу.

По версии следствия, подозреваемые организовали незаконный перерасчет пенсий жителям Республики Ингушетия. Получателей выплат в известность не поставили, деньги сотрудники ПФР перечисляли на банковские счета филиала АО «Почта России» в Ингушетии для обналичивания. Для прикрытия своих незаконных действий члены группировки фальсифицировали отчетную документацию. Силовики провели 54 обыска по местам жительства и работы задержанных. Изъяты документы, ведется следствие.

На прошлой неделе стало известно о предотвращении теракта на одном из предприятий химической промышленности в Калужской области. Сотрудники ФСБ задержали двух уроженцев центральноазиатских республик, которые планировали теракт, после чего хотели примкнуть к радикалам в Сирии. По данным следствия, подозреваемые рассчитывали взорвать цистерны с горюче-смазочными материалами. При обыске в квартире задержанных найдены взрывчатка, емкости с зажигательной смесью, оружие и боеприпасы.

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