ФСБ предотвратила теракт на химическом предприятии в Калужской области

Во время задержания злоумышленники пытались оказать вооруженное сопротивление силовикам, но были ликвидированы ответным огнем.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что в Калужской области был предотвращен теракт на предприятии химической промышленности. Двое уроженцев центральноазиатских республик, планировавшие теракт, ликвидированы.

«Злоумышленники присягнули на верность запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в РФ) и после совершения преступления планировали убыть в зону вооруженного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики», - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, сторонники ИГ* намеревались подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами. По месту конспиративного проживания террористов были найдены лаборатория по производству взрывчатых веществ, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство большой мощности, емкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Во время задержания злоумышленники оказали силовикам вооруженное сопротивление. Ответным огнем они получили ранения, несовместимые с жизнью. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.

Ранее УФСБ в Крыму пресекла канал поставок военных разработок за рубеж.



* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.