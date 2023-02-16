Супруга Костомарова рассказала, что пневмония мужа началась с обычного кашля

Оксана Домнина назвала огромным чудом, что Костомаров начал идти на поправку. Еще в самом начале госпитализации, когда показатели зашкаливали, стало понятно о всех возможных последствиях.

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Оксана Домнина, супруга фигуриста Романа Костомарова, впервые рассказала о состоянии мужа и развитии болезни. Это «огромное чудо и заслуга врачей», что состояние Костомарова начало улучшаться, потому что его показатели анализов сильно зашкаливали, рассказала Оксана Домнина в интервью «АиФ».

«У мужа было очень тяжелое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился, и то, что он сейчас с нами, - это огромное чудо и заслуга врачей, и огромное счастье, и это самое важное для нас», - поделилась Оксана Домнина.

По словам Домниной, среагировать на первые симптомы пневмонии помешали боли в руке Романа, из-за которых ему накануне болезни пришлось принимать противовоспалительные и болеутоляющие препараты. Из-за этого единственным симптомом оказался небольшой кашель, появившийся в начале января. Кроме того, фигуристы привыкли к высоким нагрузкам, и кашель или температура являются для них рядовой нагрузкой. Так, сама Оксана 30 декабря лежала с температурой 39, а через день уже выступала.

Как ранее сообщил главврач «Коммунарки» Денис Проценко, все решения по лечению Костомарова принимаются при согласии родственников и самого фигуриста. Домнина также подтвердила, что о последствиях было известно с самого начала. Оксана также поблагодарила всех, кто переживает за Романа, и за оказанную поддержку.

«Очень хочется сказать всем спасибо большое. И давайте молиться дальше о том, чтобы Роман как можно скорее выздоровел, принял всю ситуацию и жил полноценной жизнью дальше», - заключила она.

Ранее главврач «Коммунарки» Проценко сообщил о состоянии Костомарова. Сейчас фигурист дышит самостоятельно. Врачи надеются на сохранение положительной динамики.