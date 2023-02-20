Минобороны России заявило об уничтожении украинского истребителя Су-27

Вражеский самолет был сбит российской истребительной авиацией в районе города Изюм.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российское оборонное ведомство сообщает об уничтожении украинского самолета Су-27. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков.

Отличились и российские зенитчики. Они перехватили за сутки снаряд РСЗО HIMARS и уничтожили 15 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Владимировка, Коломыйчиха, Змиевка, Рубежное, Площанка, Краснореченское, Кременная (ЛНР), Егоровка, Новоандреевка, Волноваха, Еленовка (ДНР), Лесное (Запорожская область).

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ в ходе спецоперации. Огневому поражению подверглось 98 украинских артиллерийских подразделений, а также другие войска в 124 районах.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 386 самолетов, 210 вертолетов, 3 193 беспилотников, 405 ЗРК, 7 945 танков и других боевых бронированных машин, 1 031 боевой машины РСЗО, 4 157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 465 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков рассказал об освобождении Парасковиевки на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов