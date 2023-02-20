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Минобороны России заявило об уничтожении украинского истребителя Су-27

14:30 20.02.2023
Вражеский самолет был сбит российской истребительной авиацией в районе города Изюм.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российское оборонное ведомство сообщает об уничтожении украинского самолета Су-27. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков. 

Отличились и российские зенитчики. Они перехватили за сутки снаряд РСЗО HIMARS и уничтожили 15 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Владимировка, Коломыйчиха, Змиевка, Рубежное, Площанка, Краснореченское, Кременная (ЛНР), Егоровка, Новоандреевка, Волноваха, Еленовка (ДНР), Лесное (Запорожская область). 

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ в ходе спецоперации. Огневому поражению подверглось 98 украинских артиллерийских подразделений, а также другие войска в 124 районах. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 386 самолетов, 210 вертолетов, 3 193 беспилотников, 405 ЗРК, 7 945 танков и других боевых бронированных машин, 1 031 боевой машины РСЗО, 4 157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 465 единиц специальной военной автотехники. 

Также Конашенков рассказал об освобождении Парасковиевки на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов 

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