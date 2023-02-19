Один человек погиб при обстреле боевиками Ворошиловского района Донецка

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об одном погибшем, а также 12 пострадавших в результате обстрела города украинскими националистами.

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При обстреле украинскими националистами Ворошиловского района Донецка погиб один человек, число пострадавших возросло до 12. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В результате обстрела погибла женщина 1938 г.р.», - говорится в Telegram-канале представительства.

Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что 12 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе девочка 2014 года рождения и парень-подросток 2005 года рождения.

Сообщается, что украинские боевики вели огонь по Донецку из РСЗО БМ-21 «Град» со своих позиций, с уточнением, что они находились в населенных пунктах Тоненькое и Авдеевка.

Ранее мы показывали кадры из пострадавшего при обстреле боевиками жилого многоквартирного дома в Донецке. Один из снарядов украинских националистов пробил трубы отопления, что может привести к затоплению нижних этажей здания.