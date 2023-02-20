В Москве возбудили уголовное дело из-за взрыва посылки в руках девушки

Происшествие случилось сегодня в жилом доме на улице 2-й Изумрудной.

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Уголовное дело возбудили по факту взрыва посылки от неизвестного в руках у 22-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Происшествие случилось сегодня в жилом доме на улице 2-й Изумрудной в Новой Москве.

По предварительной информации, пострадавшая открыла коробку, оставленную на ее имя около подъезда. Изначально посылку обнаружила соседка девушки. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом"), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ")», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, недавно двое мужчин напали на цветочный магазин на Таганской улице в Москве. Они взяли в заложники продавщицу. У одного из злоумышленников был травматический пистолет. По данному факту было возбуждено уголовное дело.