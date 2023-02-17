Опубликованы кадры из цветочного магазина в центре Москвы, где удерживали заложницу

У одного из нападающих мужчин был травматический пистолет.

© Видео: Прокуратура Москвы, Telegram © Фото: Прокуратура Москвы, Telegram

Прокуратура Москвы опубликовала кадры с места задержания мужчин, которые в цветочном магазине в центре столицы удерживали продавщицу.

Согласно сообщению ведомства, двое мужчин зашли в магазин на Таганской улице и удерживали там женщину. У одного из нападающих, как сообщили в прокуратуре, был травматический пистолет.

Прокуратура столицы контролирует ход и результаты расследования. Заведено уголовное дело о захвате заложника и посягательстве на жизнь правоохранителя.