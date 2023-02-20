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Актер Иншаков предложил отметить вклад бойцов и почтить павших за Россию на концерте в ЦДРА

12:47 20.02.2023
Зрителями благотворительного концерта стали участники специальной военной операции, а также члены их семей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Певец и киноактер Александр Иншаков предложил отметить вклад наших сражающихся бойцов, а также память павших за Россию. 

«Поднимем с вами, наверное, рюмку за тех, кто в бою и за тех, кого мы уже не увидим, но в память о них», - заявил он на концерте в Центральном Доме Российской Армии ко Дню защитника Отечества.

После Иншаков исполнил памятную по экранизации «Семнадцати мгновений весны» песню «Мгновения».

А депутат Госдумы, генерал-полковник Владимир Шаманов подчеркнул неизбежность победы России, заявив, что в этом вопросе не должно быть сомнений. 

«Брошен вызов всем коллективным Западом, и мы вынуждены этот вызов принять. Мы принимаем его достойно. Кто бы что ни говорил, как бы ни пытался взять под сомнение, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами, и ни у кого не должно быть сомнений!», - сказал Шаманов. 

Владимир Шаманов заметил, что сейчас все еще идут споры, к какому историческому периоду следует отнести появление защитников Отечества. Кто-то считает, что их корни уходят в создание Красной армии, но это, как сказал Шаманов, не так. На самом деле, отметил он, защитники появились с образованием этого самого Отечества - то есть, с момента образования государственности России. 

Благотворительный концерт ко Дню защитника Отечества состоялся в рамках проекта «В кругу друзей». Он был организован департаментом культуры МО РФ, телеканалами «Победа» и «Первый Канал», а также Центральным Домом Российской Армии. Зрителями стали военнослужащие-участники спецоперации и члены их семей. 

Перед зрителями выступил джазовый коллектив под руководством Даниила Крамера, заслуженный артист Татарстана Сергей Галанин, Президент Гильдии каскадеров Союза кинематографистов России, киноактер и певец Александр Иншаков, фокусник Сергей Листопад, актер, поэт и певецЕ вгений Финадеев, группа «КИТ», Наталья Шальнева и детский театр танца «РЕЛАКС».

Ранее сообщалось, что проект «Все для победы!» собрал более пяти миллиардов рублей на помощь бойцам на передовой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов 

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