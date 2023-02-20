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Проект «Все для победы!» собрал более пяти миллиардов рублей на помощь бойцам на передовой

Виталий Никулин
11:44 20.02.2023
Подарки для военных к 23 Февраля отправили в зону спецоперации. Торжественную церемонию в Ростове-на-Дону провел Народный фронт, который и объявлял сбор в рамках проекта «Все для победы!». В нем принял участие и телеканал «Звезда» и зрители со всей страны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Подарки для участников СВО к 23 февраля едва умещаются на площадке перед стадионом «Ростов-Арена». Семьдесят две машины под флагами Народного фронта готовятся к отправке в новые регионы России. Грандиозный сбор техники и снаряжения в рамках проекта «Все для победы!» организовал Народный фронт совместно с крупнейшими российскими телеканалами и медиахолдингами страны.

Более пяти миллиардов рублей удалось собрать благодаря проекту. К помощи присоединились Центральная Россия, Поволжье, Урал, Сибирь. В одном строю с ними народные артисты и звезды эстрады. Всего лишь за две недели удалось закупить и полностью укомплектовать более 70 автомобилей повышенной проходимости. Теплые сапоги, спальники, а также тактические аптечки, противодронные ружья, квадрокоптеры и даже гитары с автографами известных людей.

Бойцы получают ключи от новых автомобилей со снаряжением. Благодарят организаторов, сограждан и обещают передать подарки товарищам. Их получат военнослужащие более 50 подразделений.

Колонна отправляется на Запад. Вслед за ней пойдет еще около 15 фур с тем, что просто не поместилось в легковые авто. От биноклей, саперных лопаток и рюкзаков до печек и мобильных бань. Только за две недели было собрано более 150 миллионов рублей. Причем только зрители и слушатели телерадиокомпании «Звезда» перечислили для защитников Родины 40 из них. Организаторы подчеркивают: это только один сбор. Такие мероприятия были и будут проводиться.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов

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