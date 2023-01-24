Президент Финляндии приехал в Киев на встречу с Зеленским
Украинский лидер поблагодарил Ниинисте за визит и заявил, что страна ценит поддержку Финляндии.
© Видео: V_Zelenskiy_official, Telegram © Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram
Президент Финляндии Саули Ниинисте встретился в Киеве со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который и опубликовал кадры встречи.
Их встреча прошла в Мариинском дворце в центре украинской столицы, здание является церемониальной резиденцией лидера страны.
«Приветствую на Украине президента Финляндии Саули Ниинисте. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа. Спасибо за этот визит!» - написал Зеленский в Telegram-канале.
Несколькими днями ранее в Киев прибыл бывший британский премьер Борис Джонсон. Зеленский назвал его настоящим другом Украины и поблагодарил за поддержу.
Новый глава правительства Соединенного Королевства Риши Сунак также уже приезжал в Киев в ноябре 2022 года.