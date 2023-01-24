В стране и мире Президент Финляндии приехал в Киев на встречу с Зеленским Анна Назайкина Украинский лидер поблагодарил Ниинисте за визит и заявил, что страна ценит поддержку Финляндии. © Видео: V_Zelenskiy_official, Telegram © Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram Читайте нас на: Президент Финляндии Саули Ниинисте встретился в Киеве со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который и опубликовал кадры встречи. Их встреча прошла в Мариинском дворце в центре украинской столицы, здание является церемониальной резиденцией лидера страны. «Приветствую на Украине президента Финляндии Саули Ниинисте. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа. Спасибо за этот визит!» - написал Зеленский в Telegram-канале. Несколькими днями ранее в Киев прибыл бывший британский премьер Борис Джонсон. Зеленский назвал его настоящим другом Украины и поблагодарил за поддержу. Новый глава правительства Соединенного Королевства Риши Сунак также уже приезжал в Киев в ноябре 2022 года. Экспертное мнение и аналитика