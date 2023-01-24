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Президент Финляндии приехал в Киев на встречу с Зеленским

Анна Назайкина
17:59 24.01.2023
Украинский лидер поблагодарил Ниинисте за визит и заявил, что страна ценит поддержку Финляндии.
© Видео: V_Zelenskiy_official, Telegram © Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram
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Президент Финляндии Саули Ниинисте встретился в Киеве со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который и опубликовал кадры встречи.

Их встреча прошла в Мариинском дворце в центре украинской столицы, здание является церемониальной резиденцией лидера страны.

«Приветствую на Украине президента Финляндии Саули Ниинисте. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа. Спасибо за этот визит!» - написал Зеленский в Telegram-канале.

Несколькими днями ранее в Киев прибыл бывший британский премьер Борис Джонсон. Зеленский назвал его настоящим другом Украины и поблагодарил за поддержу.

Новый глава правительства Соединенного Королевства Риши Сунак также уже приезжал в Киев в ноябре 2022 года.

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