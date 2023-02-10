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«Адмирал Горшков» провел артиллерийские стрельбы по морской цели в Атлантическом океане

05:38 10.02.2023
Стрельбы были выполнены в рамках подготовки к проведению совместного с ВМС ЮАР и ВМС НОАК военно-морского учения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в ходе выполнения задач дальнего похода в южной части Атлантического океана провел артиллерийские стрельбы по морской цели. Стрельбы провели рамках подготовки к проведению совместного с ВМС Южно-Африканской Республики и ВМС Народно-освободительной армии Китая военно-морского учения.

Стрельба была проведена из 130-мм универсальной корабельной артиллерийской установки АК-192М по мишени, имитирующей корабль условного противника, находившейся на удалении более 10 километров. Средства объективного контроля подтвердили поражение цели. Для противодействия высокоточному оружию комплексами РЭБ отработали постановку помех.

Далее отряд кораблей Северного флота провел в Атлантическом океане учение по передаче жидких грузов на ходу кильватерным способом. Были пополнены запасы дизельного топлива и пресной воды от среднего морского танкера «Кама».

Корабельные боевые расчеты обеспечили соблюдение всех мер безопасности при передаче жидких грузов. Особое внимание уделялось соблюдению мер экологической безопасности.

Плавание отряда кораблей в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама» проходит под командованием командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Олега Гладкого.

Ранее «Звезда» показывала, как экипаж Ка-27 фрегата «Адмирал Горшков» выполнил полеты на воздушную разведку. Тренировки летчиков были плановыми. Военные провели разведку для вскрытия воздушной и надводной обстановки по маршруту перехода фрегата.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов

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