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Российские следователи установят обстоятельства подготовки киевским режимом провокации с целью обвинить Россию в нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела установит все обстоятельства и даст им уголовно-правовую оценку», - заявили в Следственном комитете России.

Напомним, по данным Министерства обороны РФ, на Украину из Европы в обход таможенного досмотра доставили партию контейнеров с радиоактивными веществами. Их могут использовать для того, чтобы инсценировать локально заражение местности в районе радиационно опасного объекта, находящегося на территории, подконтрольной Киеву.

В военном ведомстве считают, что киевский режим может обвинить Вооруженные силы РФ в нанесении ударов, которые якобы привели к утечке радиации.