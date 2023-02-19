МО РФ: Украина готовит провокацию с радиоактивными веществами перед спецсессией ГА ООН

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Перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН, которое состоится 22 февраля, киевский режим продолжает подготовку к проведению масштабной провокации, чтобы обвинить Россию в якобы грубом нарушении обязательств Конвенции о ядерной безопасности. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, на территорию Украины из Европы была доставлена партия контейнеров с радиоактивными веществами. Они были ввезены в обход таможенного досмотра. Данные контейнеры могут быть использованы для того, чтобы инсценировать локально заражение местности в районе радиационно опасного объекта, который находится на территории, подконтрольной Киеву. После этого киевский режим может обвинить Вооруженные силы РФ в нанесении неизбирательных ударов, которые якобы привели к утечке радиации.

Ранее в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию сообщили, что киевский режим может совершить провокацию, в результате которой российскую сторону обвинят в повреждении Чернобыльской АЭС. После этого могут прозвучать обвинения с заражении радиацией данной территории в результате действий ВС РФ.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов