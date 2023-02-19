Армия Армия Армия

МО РФ: Украина готовит провокацию с радиоактивными веществами перед спецсессией ГА ООН

18:05 19.02.2023
Киевский режим может обвинить Россию в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам.
МО РФ: Украина готовит провокацию с радиоактивными веществами перед спецсессией ГА ООН
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
Читайте нас на:

Перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН, которое состоится 22 февраля, киевский режим продолжает подготовку к проведению масштабной провокации, чтобы обвинить Россию в якобы грубом нарушении обязательств Конвенции о ядерной безопасности. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, на территорию Украины из Европы была доставлена партия контейнеров с радиоактивными веществами. Они были ввезены в обход таможенного досмотра. Данные контейнеры могут быть использованы для того, чтобы инсценировать локально заражение местности в районе радиационно опасного объекта, который находится на территории, подконтрольной Киеву. После этого киевский режим может обвинить Вооруженные силы РФ в нанесении неизбирательных ударов, которые якобы привели к утечке радиации.

Ранее в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию сообщили, что киевский режим может совершить провокацию, в результате которой российскую сторону обвинят в повреждении Чернобыльской АЭС. После этого могут прозвучать обвинения с заражении радиацией данной территории в результате действий ВС РФ.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:34 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры из пострадавшего при обстреле боевиками жилого дома в Донецке
17:20 В стране и мире
Глава СК РФ Бастрыкин подтвердил версию причастности Украины к теракту на Крымском мосту
16:44 В стране и мире
Видео
Пожарные приступили к тушению горящего здания прокуратуры в Донецке
16:27 В стране и мире
Видео
Уничтоженные авто и ракета в земле: новые кадры последствий удара националистов по Донецку
16:06 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места попадания снарядов украинских боевиков по Донецку
Популярное
Видео
«Шапку вы носите как Соловей-разбойник»: Путин пошутил над характером Миллера
Видео
Опубликованы кадры первого за 29 лет неудачного пуска японской ракеты
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Супруга Костомарова рассказала, что пневмония мужа началась с обычного кашля
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.