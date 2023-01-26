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Военные врачи рассказали, как наладили оказание медпомощи жителям Запорожья

Александр Федорчак
06:51 26.01.2023
Раньше жителям региона приходилось ездить за 30 километров в частную клинику, сейчас же в медучреждениях не просто оказывают первую помощь, но и проводят операции любой сложности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военный врач-офтальмолог медицинского отряда специального назначения с позывным «Апостол» еще прошлой весной был слушателем Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. С работой в экстремальных условиях столкнулся еще в стенах вуза, когда пришлось переквалифицироваться во врача-инфекциониста и вместе с коллегами днем и ночью противостоять COVID-19. К своему основному профилю вернулся во время командировки в зону спецоперации, где его специальность оказалась очень востребованной.

«Со слов населения, у них данного специалиста-офтальмолога не было около 7 лет. Поэтому как только я сюда приехал, местные граждане данного поселения выстроились в большие очереди. А потом с близлежащих районов начали приезжать. Потому что, сами знаете, самая лучшая реклама - это сарафанное радио», - поделился врач-офтальмолог МОСН с позывным «Апостол».

К врачу-стоматологу передвижной медицинской группы с позывным «Зевс» очереди выстраиваются до сих пор. Зубы у него лечат даже врачи из местных больниц, и после каждого сеанса, а таких у него в день больше десяти, у пациентов восторг.

«Даже не ожидала. Мне очень понравилось что так доктор мне безболезненно все сделает», - сказала Елена Алексеенко.

По словам стоматолога с позывным «Зевс», здесь оказывается полный спектр услуг пациентам, включая лечение кариеса, периодонтита, пульпита, а также удаление зубов.

В населенном пункте в Запорожской области есть своя больница. Только вот работали в ней дежурные врачи, которых раз в неделю привозили из областного центра. Местным жителям приходилось ездить за 30 километров в частную клинику. Сейчас ситуация изменилась кардинально. Теперь в местных медучреждениях не просто оказывают первую помощь, но и проводят операции любой сложности.

На операционном столе спасли десятки человеческих жизней. Практически все операции помнит врач-анестезиолог-реаниматолог с позывным «Фриз». Он в армии недавно - контракт подписал только осенью.

«В среднем в неделю проводим от семи до десяти операций. В разное время иногда больше, иногда меньше», - рассказал анестезиолог-реаниматолог передвижной медицинской группы с позывным «Фриз».

Российские военные врачи лечат людей в Запорожской области уже почти год. Жителей освобожденных сел каждый день принимают 10 специалистов.

«Узкие специалисты, которые здесь работают, - офтальмология, травматология, нейрохирургия, стоматология. Оказываем помощь по всем направлениям практически. У нас есть реанимационная группа, которая выезжает и помогает людям на дому. Если есть необходимость, выезжаем и помогаем людям на дому тоже», - отметил начальник передвижной медицинской группы с позывным «Абдулла».

На экстренные вызовы выезжают на автомобиле скорой помощи, который тоже приехал сюда из Дальнего Востока. В случае необходимости людям на дом привозят даже лекарства. С начала спецоперации передвижная медицинская группа оказала помощь тысяче мирных жителей.

Ранее врачи медбатальона показали, как в полевых условиях работают с ранеными с передовой. Оснащение батальона помогает врачам оказывать первую помощь любой сложности, в том числе проводить операции на органы брюшной полости и грудной клетки. Здесь главное оружие - мастерство врачей и время.

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