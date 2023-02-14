Бойцы ВВО завершили обучение на танках Т-80 под Хабаровском

Во время боевых стрельб основной упор был сделан на оценку слаженности экипажей танков.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало кадры стрельбы из вооружения танков Т-80. Упражнения контрольных стрельб выполнялись на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае.

В описании к видео сказано, что бойцы Восточного военного округа завершили обучение на танках. Экипажам необходимо было поразить мишени, имитирующие вражеский танк, расчет противотанкового гранатомета и безоткатное орудие. Военнослужащие отстрелялись из всех видов вооружения танков с ходу, с места, с короткими остановками.

Т-80 - первый в мире серийный танк с газотурбинным двигателем. Используется для уничтожения живой силы, бронеобъектов, огневых средств и малоскоростных воздушных целей, а также повышения активности и устойчивости обороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов