Антонов: США пытаются оправдать свои действия на Украине

Он также назвал возмутительным подобное двуличие США. Страна игнорирует ввоз на Украину огромного количества запрещенных боеприпасов и ужасающие сцены расстрела взятых в плен российских солдат.

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Вашингтон выдвигает обвинения против Москвы, чтобы попытаться оправдать собственные действия на Украине, которые способствуют разжиганию кризиса. Так посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление администрации США о «преступлениях против человечности» со стороны России.

По словам дипломата, Соединенные Штаты не обращают внимание на использование украинскими националистами запрещенных боеприпасов, ввозимых на территорию Украины в огромном количестве.

«Когда-то американцы говорили, что будут поставлять республике исключительно оборонительные вооружения, а теперь передают тяжелую бронетехнику, артиллерию, РСЗО с боеприпасами дальнего радиуса действия. США снабжают нацистов разведданными, муштруют боевиков», — следует из комментария Антонов в официальном Telegram-канале посольства.

Вашингтон также «предпочитают отворачиваться от ужасающих сцен расстрела взятых в плен российских солдат». Посол назвал такое двуличие США возмутительным.

«Почему госдепартамент молчит о злодеяниях украинских головорезов? Куда смотрят эксперты американских правозащитных организаций? Отчего никто не призывает наказать фашиствующих молодчиков?» — задает вопросы Антонов.

Ранее в посольстве РФ расценили слова Нуланд о поддержке амбиций Киева в вопросе Крыма как неприкрытое проявление воинственного настроя США. Американское правительство не только делает такие громкие заявления, но и активно поставляет Киеву вооружение.