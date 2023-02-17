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В посольстве РФ расценили слова Нуланд о Крыме как неприкрытое проявление воинственного настроя США

Вероника Волосунова
06:38 17.02.2023
Речь не только о риторике США, но, в первую очередь, о конкретных действиях - снабжении Киева современным вооружением, которое используется против России.
В посольстве РФ расценили слова Нуланд о Крыме как неприкрытое проявление воинственного настроя США
© Фото: Yin Bogu Xinhua Globallookpress
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Слова заместителя госсекретаря Виктории Нуланд о поддержке Соединенными Штатами украинских ударов по Крыму и амбиций Киева по нападению на РФ являются подтверждением непосредственной вовлеченности Вашингтона в конфликт. Об это заявил пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Игорь Гиренко.

В четверг 16 февраля Нуланд заявила, что российские военные объекты в Крыму являются «легитимными целями» для Киева. В посольстве РФ считают, что это только подтверждает позицию России о непосредственной вовлеченности США в ситуацию на Украине. Этому есть конкретные подтверждения.

«Самое главное, это не просто риторика Вашингтона, а конкретные действия. США активно снабжают Киев современными комплексами, которые используются для поражения российских регионов. Консультируют украинских военачальников. Де-факто вместе с ними планируют операции. Участвуют в наведении на цели вооружений, что открыто признают и американские эксперты», - следует из сообщения посольства РФ в Telegram-канале.

Дипломат сравнил «натравливание» сил украинских боевиков на Крым с нападением на Москву или Владивосток. В связи с чем такие действия можно расценить «как неприкрытое проявление воинственного настроя Соединенных Штатов по отношению к нашей стране».

Дипломат призвал международное сообщество признать очевидность участия США в конфликте - они не только являются зачинщиком, но и «разжигателем противостояния». В заключение в посольстве заверили, что Вашингтону не удастся нанести стратегическое поражение РФ. Все попытки обречены на провал.

«Ни у кого не может быть ни малейших сомнений - Россия защитит своих граждан и территорию», - подытожил дипломат.

Ранее Игорь Гиренко назвал диверсию на «Северных потоках» актом международного терроризма. Согласно результатам независимого расследования Сеймура Херша, организаторами диверсии являются США и Норвегия. И если Вашингтон заявляет о своей непричастности к произошедшему, то ему следует доказать это не пустыми словами, а делом. Позже в Госдуме обратились к ООН с призывом инициировать проведения расследования на международном уровне.

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