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Макрон заверил, что Франция никогда не выступала и не будет выступать за разгром России

Елизавета Потейчук
09:36 19.02.2023
Лидерам стран НАТО и ЕС не понравилась формула французского лидера о том, что «нельзя унижать Россию», сообщает французская газета.
Макрон заверил, что Франция никогда не выступала и не будет выступать за разгром России
© Фото: Sven Hoppe, dpa, Globallookpress
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Франция никогда не выступала и не будет выступать за разгром России. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с изданием Le Journal du Dimanche. По данным газеты, за разгром России активно выступают страны Восточной Европы, которые являются членами НАТО и Европейского союза. Лидерам этих стран, сообщает еженедельник, не понравилась формула французского лидера о том, что «нельзя унижать Россию».

«Я не думаю, как некоторые, что надо добиться полного разгрома России, атаковать ее на собственной территории. Им хотелось бы в первую очередь разгромить Россию. Но это никогда не было и никогда не будет позицией Франции», - передает издание слова Макрона.

Ранее французы посоветовали Макрону идти в окопы на Украине. На сайте газеты Le Figaro читатели раскритиковали слова Макрона, заявившего Мюнхенской конференции по безопасности, что «это должно продолжаться», а Франция «готова активизировать свои усилия.

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