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Французы посоветовали Макрону идти в окопы на Украине

Ирина Елагина
18:39 18.02.2023
Читатели Le Figaro подвергли злобной критике выступление французского президента на Мюнхенской конференции.
Французы посоветовали Макрону идти в окопы на Украине
© Фото: Sven Hoppe, dpa, Globallookpress
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Французов шокировали заявления президента страны Эммануэля Макрона о преждевременности мирных переговоров с Россией и дальнейшей эскалации конфликта на Украине. На сайте газеты Le Figaro читатели раскритиковали слова Макрона, заявившего Мюнхенской конференции по безопасности, что «это должно продолжаться», а Франция «готова активизировать свои усилия.

Общий посыл комментариев сводится к двум тезисам: война никому не нужна и разрушительна прежде всего для самой Украины, но если политикам так хочется воевать, то Макрону никто не мешает лично отправиться на фронт, но не тянуть за собой всю страну.

«Пусть идет воевать в украинские окопы со своей группой министров и депутатов, если ему так хочется. Но без меня, без моей семьи и без моих друзей», — написал пользователь Brebis noire.

«Длительный конфликт — это разрушение Украины. Давайте урегулируем раскол между Западной и Восточной Украиной и начнем с чистого листа», — призвал Omar Trecoul.

Французы считают, что доктрина Макрона противоречит национальным интересам, потому что «поведение этого персонажа диктуется извне».

Ранее сообщалось, что Макрона на Мюнхенской конференции признал значимость России, как части Европы,и отметил, что «западному миру нужно иметь «силу и смелость», чтобы возобновить диалог с Москвой.

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