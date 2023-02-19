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Ван И заявил, что Китай успешно преодолел пандемию

Елизавета Потейчук
08:16 19.02.2023
Китаю и ЕС нужно сохранять открытое партнерство и поддерживать стабильность основных цепочек поставок и производства, сказал Ван И.
Ван И заявил, что Китай успешно преодолел пандемию
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И заявил, что Китай успешно преодолел пандемию коронавируса. По его словам, Пекин также готов к полному восстановлению контактов с Европой и миром.

«Китай успешно вышел из стадии пандемии и готов полностью возобновить контакты с Европой и миром», - приводит слова дипломата сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И подчеркнул, что Китаю и Евросоюзу необходимо сохранять открытое партнерство и вместе поддерживать стабильность основных цепочек поставок и производства.

Ранее Китай призвал Запад к диалогу с Россией для создания архитектуры безопасности. По мнению представителя КНР при ООН только путем переговоров можно прийти к миру и понять, «как построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности».

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