«Прогресс МС-21» завершил космический полет

Корабль свели с орбиты, он вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие обломки упали в несудоходном районе Тихого океана.

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Неисправный грузовой корабль «Прогресс МС-21», который отстыковался от МКС 18 февраля, успешно свели с орбиты, и затопили его обломки в Тихом океане. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Сегодня "Прогресс МС-21" был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», - следует из сообщения.

Напомним, корабль с разгерметизировавшейся системой охлаждения отстыковался от МКС в 5.26 мск 18 февраля. Менее чем через два часа его планировалось свести с орбиты. Однако после сделанных космонавтами снимков корабля было принято решение отложить полет. Оказалось, что визуальных повреждений на корабле не видно. Затем в госкосмиссии сообщили, что «Прогресс МС-21» сведут с орбиты 19 февраля.