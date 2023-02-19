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«Прогресс МС-21» завершил космический полет

Вероника Волосунова
07:35 19.02.2023
Корабль свели с орбиты, он вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие обломки упали в несудоходном районе Тихого океана.
«Прогресс МС-21» завершил космический полет
© Фото: @roscosmos_gk Telegram
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Неисправный грузовой корабль «Прогресс МС-21», который отстыковался от МКС 18 февраля, успешно свели с орбиты, и затопили его обломки в Тихом океане. Об этом сообщили в  «Роскосмосе».

«Сегодня "Прогресс МС-21" был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», - следует из сообщения.  

Напомним, корабль с разгерметизировавшейся системой охлаждения отстыковался от МКС в 5.26 мск 18 февраля. Менее чем через два часа его планировалось свести с орбиты. Однако после сделанных космонавтами снимков корабля было принято решение отложить полет. Оказалось, что визуальных повреждений на корабле не видно. Затем в госкосмиссии сообщили, что «Прогресс МС-21» сведут с орбиты 19 февраля.

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