Армия Расчеты «Гиацинтов-Б» разгромили укрепленные позиции боевиков в зоне СВО Расчеты «Гиацинтов-Б» выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, складов боепррипасов и укрепленных позиций врага. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России продемонстрировало видео боевой работы расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа (ЗВО) в зоне специальной военной операции по защите Донбасса. Расчеты «Гиацинтов-Б» выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, складов боепррипасов и укрепленных позиций украинских боевиков. Ранее расчеты «Гиацинтов-Б» беглым огнем уничтожили украинскую бронетехнику на Угледарском направлении. Беглый огонь орудия вели по заранее пристрелянным точкам, что позволило поразить цели практически с первого раза. Пушка «Гиацинт-Б» относится к крупнокалиберной артиллерии и предназначена для подавления и уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники противника на марше, в местах сосредоточения и в опорных пунктах. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика