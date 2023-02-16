Расчеты «Гиацинтов-Б» беглым огнем уничтожили украинскую бронетехнику на Угледарском направлении
На Угледарском направлении российская артиллерия обстреляла и уничтожила несколько единиц бронетехники украинских боевиков. Движение бронемашин с воздуха заметили операторы беспилотника разведчика. По заданным координатам удар нанесли расчеты пушек «Гиацинт-Б» Восточного военного округа (ВВО).
Беглый огонь орудия вели по заранее пристрелянным точкам, что позволило поразить цели практически с первого раза. Вместе с тем российские артиллеристы за последние дни уничтожили несколько скрытых позиций и опорных пунктов противника в районе Угледара.
Помощью расчетов нередко пользуются наступающие силы, которые сейчас продвигаются к городу. Целями становятся скопления живой силы, укрепления и бронетехника врага. Артиллеристы освобождают путь для наступления, а плотный огонь заставляет противника прятаться и отступать к своим глубоким оборонительным позициям.
Расчеты «Гиацинтов-Б» ВВО ведут круглосуточную работу. В день орудия уничтожают до нескольких десятков одиночных и групповых целей. «Гиацинт-Б» способен вести огонь на дистанции свыше двадцати пяти километров. Особенные приемы стрельбы позволяют орудиям оставаться «незаметными» для контрбатарейных систем противника.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.