Орудия «Гиацинтов-Б» за день уничтожают до нескольких десятков одиночных и групповых целей.

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На Угледарском направлении российская артиллерия обстреляла и уничтожила несколько единиц бронетехники украинских боевиков. Движение бронемашин с воздуха заметили операторы беспилотника разведчика. По заданным координатам удар нанесли расчеты пушек «Гиацинт-Б» Восточного военного округа (ВВО).

Беглый огонь орудия вели по заранее пристрелянным точкам, что позволило поразить цели практически с первого раза. Вместе с тем российские артиллеристы за последние дни уничтожили несколько скрытых позиций и опорных пунктов противника в районе Угледара.

Помощью расчетов нередко пользуются наступающие силы, которые сейчас продвигаются к городу. Целями становятся скопления живой силы, укрепления и бронетехника врага. Артиллеристы освобождают путь для наступления, а плотный огонь заставляет противника прятаться и отступать к своим глубоким оборонительным позициям.

Расчеты «Гиацинтов-Б» ВВО ведут круглосуточную работу. В день орудия уничтожают до нескольких десятков одиночных и групповых целей. «Гиацинт-Б» способен вести огонь на дистанции свыше двадцати пяти километров. Особенные приемы стрельбы позволяют орудиям оставаться «незаметными» для контрбатарейных систем противника.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.