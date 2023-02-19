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Боевикам ВСУ запретили брать еду и воду у жителей Черниговской области

Марина Крижановская
04:32 19.02.2023
Они получили соответствующий приказ после того, как отравление получили 40 военнослужащих.
Боевикам ВСУ запретили брать еду и воду у жителей Черниговской области
© Фото: Ashley Chan Keystone Press Agency Globallookpress
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Украинским военнослужащим командование запретило принимать пищу и воду от жителей Черниговской области. Запрет объясняется тем, что ранее солдаты уже получили отравление из-за съеденной в первых числах февраля еды.

Отмечается, что военнослужащие употребили полуфабрикаты. которые им доставили волонтеры. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на источник.

«По информации, полученной от источника в ВСУ, в первых числах февраля у 40 военнослужащих одного из подразделений ВСУ в Черниговской области были выявлены симптомы острого отравления после употребления в пищу полуфабрикатов, полученных от представителей волонтерской организации. В этой связи всем военным в регионе запрещено принимать продукты и воду от местных жителей», - приводит информацию агентство.

Немногим ранее сообщалось, что во время съемок репортажа «Звездой» в лесу был обнаружен шпион. Наблюдатель изучал позиции российских войск и, возможно, был корректировщиком огня. Сопровождавший журналистов разведчик сразу побежал выяснять, в чем дело.

Он был уничтожен. С места боя разведчики забрали трофеи и личные документы. Они нашли телефон наблюдателя, а также аптечку, в которой находились наркотики.

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