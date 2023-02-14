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Вражеский наблюдатель был уничтожен во время съемок репортажа в зоне СВО

Игорь Лапик
Анастасия Бобылева
06:02 14.02.2023
В аптечке убитого боевика обнаружили наркотики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские военнослужащие обнаружили и вовремя уничтожили вражеского наблюдателя в зоне СВО. В аптечке убитого боевика нашли наркотики.

Стрельба началась, когда съемочная группа «Звезды» работала над репортажем. Сопровождавший журналистов разведчик сразу побежал выяснять, в чем дело. Оказалось, что в лесу обнаружили наблюдателя и, возможно, корректировщика огня противника.

В итоге он был уничтожен, и с места боя разведчики забрали трофеи и личные документы. Они нашли телефон боевика, а также аптечку, в которой находились наркотики.

«Стандартный натовский набор», - прокомментировали бойцы.

Ранее были опубликованы кадры взятия в плен украинских националистов на Запорожском направлении. Они оказались в окружении российских военнослужащих, после чего сослуживцы бросили их.

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