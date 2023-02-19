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Ураган «Ульф» повалил 70 деревьев и повредил 6 зданий и 14 автомобилей в Калининграде

Дарина Криц
02:55 19.02.2023
Отмечено, что подсчет причиненного ущерба еще продолжится пару дней, на ликвидацию последствий отведено не менее недели.
Ураган «Ульф» повалил 70 деревьев и повредил 6 зданий и 14 автомобилей в Калининграде
© Фото: IMAGO Bernd MÃ�rz Globallookpress
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Власти Калининграда предварительно подсчитали причиненный ущерб от обрушившегося на город урагана.

 Указано, что ураган «Ульф» повалил не менее 70 деревьев и повредил не менее 14 автомобилей. Штормовое предупреждение было отменено, но ветер продолжает оставаться сильным. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Можно уже подводить предварительные итоги ненастья, которое обрушилось с ночи на город, "штормовое" только-только отменили, но ветер все еще сильный. Почти 70 упавших деревьев, это только те о которых сообщили в ЕДДС. Увы, статистика еще подрастет в течение ближайших суток-двух. 14 смятых авто, шесть поврежденных зданий и сооружений, семь раз ветки обрывали провода уличного освещения», - написала она в соцсети «ВКонтакте».

Дятлова добавила, что подсчет причиненного ураганом ущерба продолжится еще несколько дней, «а на полную ликвидацию последствий уйдет не меньше недели». Глава администрации поблагодарила различные городские службы за оперативную работу по ликвидации последствий стихии.

Немногим ранее в Турции в очередной раз повторились подземные толчки. В Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 5,2.

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