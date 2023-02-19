Противники поддержки Украины вышли на марш в центре Вашингтона
В центре Вашингтона началась массовая демонстрация против поддержки Украины. Об этом с места событий сообщает корреспондент РИА Новости.
Акция «Марш ярости против военной машины» организована Либертарианской партией, передает агентство. Еще до ее начала возле мемориала Линкольна собралось порядка сотни человек с транспарантами против «поддержки нацистов на Украине» и российскими флагами.
По информации организаторов, участники акции призывают к прекращению помощи Киеву и началу мирных переговоров, а также к роспуску НАТО. После митинга демонстранты двинутся маршем в сторону Белого дома.
Ранее акция протеста против антироссийский санкций, НАТО и военной помощи Украине прошла в итальянской Вероне. На площади Бра собрались порядка 400-500 человек, которые держали плакаты с требованием выхода страны из Североатлантического альянса и отмены санкций против РФ.